ЧП в фельдшерском пункте: здание разрушено

Взрыв прогремел в фельдшерском пункте в Чечне: видео

Взрыв сопровождался яркой вспышкой и хлопком. В результате часть здания оказалась разрушена. Пострадавших в результате ЧП нет.

На территории фельдшерско-акушерского пункта в селе Новые Атаги в Чеченской Республике произошло ЧП. По предварительной информации, в здании прогремел взрыв.

Эпицентр хлопка находился в месте, где расположен трансформатор. В результате инцидента обрушилась часть здания. Также сообщается, что взрыв сопровождался яркой вспышкой и хлопком.

«В селе Новые Атаги обрушилось здание фельдшерского пункта дневного стационара. Площадь (обрушения — прим. ред.) — 150 кв. м. Пострадавших нет», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

Общая площадь здания составляет 600 квадратных метров. Взрыв не повлек за собой возгорания, уточняется в сообщении.

Кадры с места инцидента были опубликованы в Instagram. На ролике видно, что место в настоящее время оцеплено, там работают спасатели. Само строение сейчас обесточено.

По предварительной информации, жертв в результате ЧП нет. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.