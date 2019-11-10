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Взрыв прогремел в фельдшерском пункте в Чечне: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 38 минут назад
ЧП в фельдшерском пункте: здание разрушено
Фото: РИА Новости
Взрыв сопровождался яркой вспышкой и хлопком. В результате часть здания оказалась разрушена. Пострадавших в результате ЧП нет.
На территории фельдшерско-акушерского пункта в селе Новые Атаги в Чеченской Республике произошло ЧП. По предварительной информации, в здании прогремел взрыв.
Эпицентр хлопка находился в месте, где расположен трансформатор. В результате инцидента обрушилась часть здания. Также сообщается, что взрыв сопровождался яркой вспышкой и хлопком.
«В селе Новые Атаги обрушилось здание фельдшерского пункта дневного стационара. Площадь (обрушения — прим. ред.) — 150 кв. м. Пострадавших нет», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики.
Общая площадь здания составляет 600 квадратных метров. Взрыв не повлек за собой возгорания, уточняется в сообщении.
Кадры с места инцидента были опубликованы в Instagram. На ролике видно, что место в настоящее время оцеплено, там работают спасатели. Само строение сейчас обесточено.
По предварительной информации, жертв в результате ЧП нет. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.
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Теги:
Катастрофы , Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
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