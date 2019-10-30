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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1
Фото: EPA
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Отмечается, что сейсмическое событие было зарегистрировано в среду утром по местному времени в акватории Тихого океана.
"Его эпицентр находился на глубине 54 километра в 120 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск, расположенного на восточном побережье полуострова. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось.
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Теги:
Катастрофы , Происшествия , РАН
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