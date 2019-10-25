Калифорнию массово эвакуируют из-за пожаров

Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за пожаров

Власти американского округа Лос-Анджелес сообщили об эвакуации 50 000 жителей из-за распространения огня.

Пожары в Калифорнии вызваны сочетанием неблагоприятных погодных условий — сильного ветра и низкой влажности воздуха. Несколько зданий в округе уже сгорели, но о жертвах пожара не сообщается, передаёт NBC.

Как писал News.ru ранее, более полумиллиона человек остались без электричества в американском штате Калифорния. Власти приняли решение об отключении сети, чтобы не допустить распространения крупного лесного пожара.