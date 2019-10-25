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Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за пожаров 

News.ru + ещё 9 29 минут назад
Калифорнию массово эвакуируют из-за пожаров
Фото: globallookpress.com
Власти американского округа Лос-Анджелес сообщили об эвакуации 50 000 жителей из-за распространения огня.
Пожары в Калифорнии вызваны сочетанием неблагоприятных погодных условий — сильного ветра и низкой влажности воздуха. Несколько зданий в округе уже сгорели, но о жертвах пожара не сообщается, передаёт NBC.
Как писал News.ru ранее, более полумиллиона человек остались без электричества в американском штате Калифорния. Власти приняли решение об отключении сети, чтобы не допустить распространения крупного лесного пожара.
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , телеканал NBC , Лос-Анджелес
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