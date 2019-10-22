Камчатский вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой до 3500 метров

Один из крупнейших вулканов на Камчатке — Шивелуч выбросил пепел высотой до 3,5 км над уровнем моря.

Шлейф пепла протянулся на 78 километров от вулкана, уровень опасности для авиации — оранжевый. Рост лавового купола продолжается, над вулканом наблюдается тепловая аномалия, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

Как писал News.ru ранее, вулканологи зафиксировали выброс пепла на камчатском вулкане Шивелуч на высоту до 10 км днём в воскресенье, 6 октября. Для авиации был введён «красный код» опасности.