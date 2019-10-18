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Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17 

РИА Новости + ещё 1 48 минут назад
Европа призвала весь мир к расследованию по MH17
Фото: РИА Новости
Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.
"Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности ради жертв крушения самолета MH17 и их ближайших родственников, призывает все государства в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН", — говорится в заявлении.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
Ранее парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
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Катастрофы , Европа , Происшествия , Николай Винниченко , Boeing , ЕС , Совбез ООН , Алмаз-Антей , Европейский совет , Брюссель
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