СКР назвал основную причину гибели пассажиров SSJ-100

Смерть большинства пассажиров самолета SSJ-100, потерпевшего аварийную посадку в Шереметьево , наступила из-за отравления продуктами горения, сообщили в СК РФ. По данным ведомства, лайнер воспламенился так быстро, что люди не успели отстегнуться от кресел и покинуть свои места. Кроме того, во время горения опасные вещества выделяло не только топливо, но и вся обшивка салона, которая была сделана из пластика — из-за этого люди были буквально окутаны дымом.

Большинство пассажиров самолета SSJ-100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, скончались от дыма и огня, не успев покинуть кресла. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», — заявил «Коммерсанту» руководитель главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис.

По его словам, все воспламенилось так быстро, что люди не успели даже отстегнуть ремни безопасности.

Напомним, что в день трагедии воздушное судно совершало перелет из Москвы Мурманск . ЧП при посадке унесло жизни 40 пассажиров и одного члена экипажа — в живых остались 37 человек, 10 из которых были госпитализированы. Позже выжившие рассказали, что возгорание действительно появилось внезапно, из-за чего многие даже не успели среагировать.

«Я сидела в десятом ряду. Мы заходили на посадку, и дальше все произошло сразу, молниеносно: один сильнейший удар — у меня чуть глаза из орбит не вылезли, второй чуть тише, третий, а потом дым и сразу начало гореть», — отмечала жительница Мурманска Марина Ситникова в разговоре с журналом «Сноб».

Некоторые пассажиры из передней части лайнера, которых не настиг едкий дым, смогли вовремя покинуть свои места.

«Помню, я едва успел отстегнуть ремень безопасности, встать с места — и людской поток вынес меня к трапу», — рассказывал РИА «Новости» адвокат Кирилл Бабаев, летевший в командировку в Мурманск.

Отметим, что, по версии СК РФ, к катастрофе привели действия 42-летнего командира самолета SSJ-100 Дениса Евдокимова — 2 октября ему предъявили обвинения по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, во время управления лайнером пилот допустил «нарушения установленных правил», что и повлекло за собой возгорание и разрушение самолета.

По словам адвоката летчика, следователи уверены, что Евдокимов совершил неправильные движения ручкой управления самолета при посадке в аэропорту, передавал ТАСС. Несмотря на это в отношении обвиняемого избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Уже 3 октября пилот явился на допрос в здание Следкома. Случившееся ЧП он объяснил тем, что кто-то из пассажиров или экипажа в панике открыл заднюю дверь — в итоге воздушной поток раздул пламя по всему лайнеру. Доказательством, по словам летчика, является то, что корпус SSJ-100 по своим техническим характеристикам смог бы еще долго выдерживать высокую температуру, однако огонь по какой-то причине проник внутрь.

Свою вину командир самолета полностью отрицает. Между тем версию о том, что именно Евдокимов допустил гибель 41-го человека, поддерживают и в Росавиации . Согласно документу ведомства, который оказался в распоряжении РИА «Новости», пилот несколько раз во время экстренной посадки отклонил судно то вверх, то вниз.

Также, по данным из отчета, экипаж самолета не выпустил интерцепторы (механизм, который контролирует интенсивность снижения и корректирует расчет на посадку — «Газеты.Ru»), которые необходимы при посадке.

В свою очередь «Аэрофлот» не согласился с распространенной со ссылкой на Росавиацию информацию. В авиакомпании пояснили, что все действия Евдокимов совершил в соответствии с посадочной процедурой и с учетом отказа системы самолета. Выпуск интерцепторов и вовсе был невозможен, подчеркнул перевозчик.

«Необходимо добавить, что требования к нормам летной годности для сертификации самолетов составлены таким образом, чтобы при любом развитии событий предотвратить ухудшение ситуации до катастрофической», — заключили в «Аэрофлоте».