Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100

Следственный комитет России назвал основную причину смерти большинства пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося в мае текущего года в московском аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета (СК) Зигмунда Ложиса.
По словам эксперта, большинство пассажиров погибли от огня и отравления продуктами горения.
"По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика", — сказал Ложис.
Представитель СК также отметил, что авария произошла моментально, "большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее".