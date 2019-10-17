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СК назвал главную причину смерти пассажиров SSJ-100 

Газета.Ru 21 минуту назад
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Фото: Reuters
Следственный комитет России назвал основную причину смерти большинства пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося в мае текущего года в московском аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета (СК) Зигмунда Ложиса.
По словам эксперта, большинство пассажиров погибли от огня и отравления продуктами горения.
"По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика", — сказал Ложис.
Представитель СК также отметил, что авария произошла моментально, "большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее".
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Катастрофы , Происшествия , Аэропорт Шереметьево , СКР
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