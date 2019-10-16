«Почему так мало?»: Путин призвал к ответу губернатора Иркутской области

После продолжительных осадков в регионе начались наводнения. Больше остальных населенных пунктов Приангарья пострадал Тулун

Владимир Путин призвал к ответу губернатора Приангарья Сергея Левченко из-за того, что к настоящему моменту выдано лишь 50% свидетельств на проведение капитального ремонта после масштабного наводнения в Иркутской области.

«Нет, ну 82% от общего количества все-таки подали эти заявления, но выдано всего 1362 свидетельства на проведение капремонта. Это всего 50% от общего количества», — заявил президент, выступая на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Приангарье и на Дальнем Востоке.

«Сергей Георгиевич, почему так мало?» — спросил Путин у Левченко.

После продолжительных дождей в Иркутской области начались наводнения. Больше остальных населенных пунктов Приангарья пострадал Тулун. Жертвами паводков стали 25 человек.