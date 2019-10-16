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«Почему так мало?»: Путин призвал к ответу губернатора Иркутской области 

ТК «Звезда» 2 часа назад
«Почему так мало?»: Путин призвал к ответу губернатора Иркутской области
Фото: ТК «Звезда»
После продолжительных осадков в регионе начались наводнения. Больше остальных населенных пунктов Приангарья пострадал Тулун.
Владимир Путин призвал к ответу губернатора Приангарья Сергея Левченко из-за того, что к настоящему моменту выдано лишь 50% свидетельств на проведение капитального ремонта после масштабного наводнения в Иркутской области.
«Нет, ну 82% от общего количества все-таки подали эти заявления, но выдано всего 1362 свидетельства на проведение капремонта. Это всего 50% от общего количества», — заявил президент, выступая на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Приангарье и на Дальнем Востоке.
«Сергей Георгиевич, почему так мало?» — спросил Путин у Левченко.
После продолжительных дождей в Иркутской области начались наводнения. Больше остальных населенных пунктов Приангарья пострадал Тулун. Жертвами паводков стали 25 человек.
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Катастрофы , Сергей Левченко , Владимир Путин , Иркутская Область , Тулун
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