Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 77 человек

Число жертв мощного тайфуна "Хагибис", обрушившегося на Японию , увеличилось до 77 человек. Такие данные сообщает японское общественное телевидение.

Как отмечается, еще по меньшей мере 10 человек числятся пропавшими без вести, более 340 — получили травмы различной степени тяжести. Больше всего человек погибло и пострадало в префектурах Мияги и Фукусима на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также в префектуре Канагава, примыкающей к Токио с юго-запада.

В настоящее время в Японии продолжаются поисково-спасательные операции и работы по ликвидации последствий удара стихии. В них принимают участие более 110 тысяч человек, в том числе военнослужащих Сил самообороны страны.

Тайфун "Хагибис" обрушился на основную территорию Японии 12 октября и прошел по тихоокеанскому побережью острова Хонсю, напоминает ТАСС. По данным посольства РФ в Японии, информации о пострадавших россиянах не поступало.