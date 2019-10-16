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Обрушение здания в Бразилии: поиски людей продолжаются 

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Обрушение семиэтажного здания: поиски людей продолжаются
Фото: Instagram
В бразильской Форталезе спасатели продолжают поиски девяти человек, предположительно, находящихся под завалами обрушившегося накануне здания. Работы ведутся в непрерывном режиме.
По имеющимся данным. в момент обрушения в здании и рядом с ним находились 18 человек, девять из которых были спасены, передает ТАСС. Ранее поступала информация об одном погибшем.
Как сообщалось, расположенное в фешенебельном районе города семиэтажное жилое здание, построенное около 40 лет назад, обрушилось в минувший вторник, 15 октября, утром по местному времени. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать неудовлетворительное состояние несущих конструкций.
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Катастрофы , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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