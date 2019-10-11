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На Багамах более 1 тысячи человек числятся пропавшими без вести из-за урагана «Дориан» 

Вести.Ru 1 час назад
Более тысячи человек пропали без вести на Багамах
Фото: EPA
На Багамских островах власти продолжают поиски 1208 человек, которые считаются пропавшими без вести из-за урагана "Дориан", обрушившегося на регион в сентябре текущего года. Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что пропали более 600 человек. Такие данные сообщило агентство EFE, ссылаясь на руководство страны.
По последним сведениям, от удара стихии погибло 60 человек. Материальный ущерб составляет более 573 миллионов долларов, передает ТАСС. На островах были разрушены или повреждены порядка 13 тысяч строений, затоплены обширные территории.
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Катастрофы , Происшествия , ИТАР-ТАСС
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