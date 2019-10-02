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Адвокат раскрыла суть обвинений командиру SSJ-100, сгоревшего в Шереметьеве 

Национальная Служба Новостей 44 минуты назад
Следователи по уголовном делу об аварии самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве ставят в вину командиру экипажа Денису Евдокимову нарушение при посадке. Об этом рассказала ТАСС одна из адвокатов лётчика Наталья Митусова.
По её словам, речь идёт о неверном движении ручкой управления лайнера при приземлении. Сегодня пилоту предъявлено официальное обвинение.
Как уточнила защитник, в ходе следствия подтвердилось, что в самолёт ударила молния, и машина оказалась в аварийном режиме ручного управления. Адвокаты настаивают, что ручка управления выдавала неправильную реакцию на управляющие команды пилота.
Ранее в докладе Межгосударственого авиационного комитета было заявлено, что экипаж импульсивно отклонял боковую ручку управления в разные положения.
Авария произошла 5 мая. Борт вылетел из Шереметьево в Мурманск, однако через пол часа был вынужден вернуться, после попадания в грозовой фронт. При аварийной посадке подломившаяся стойка шасси пробила топливный бак, что привело к пожару. В огне погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.
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Комментарии6
Катастрофы , Видео , Происшествия , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС
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