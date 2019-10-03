Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При крушении бомбардировщика времен Второй мировой в США погибли 7 человек 

Газета.Ru + ещё 22 48 минут назад
При крушении бомбардировщика в США погибли 7 человек
Фото: globallookpress.com
Число погибших после крушения самолета времен Второй мировой войны в США возросло до 7 Число погибших в результате крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 в США возросло до семи человек, сообщает телеканал WTIC-TV со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось о двоих погибших.
По данным телеканала, теперь число погибших увеличилось до семи человек, и еще семеро пострадали.
Утром в среду бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 упал в международном аэропорту "Брэдли" в штате Коннектикут. По информации властей, после обнаружения неисправности экипаж попытался вернуться в аэропорт вылета, но при заходе на посадку самолет упал в ангар, в котором находились емкости с противообледенительной жидкостью. Сообщалось, что самолет вместе с четырьмя другими военными ретросамолетами принимал участие в выставке и показательных полетах "Крылья свободы".
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
Газета.Ru: последние новости
СК предъявил обвинения пилоту SSJ-100 по делу о катастрофе в Шереметьево СК предъявил обвинения пилоту SSJ-100 по делу о катастрофе в Шереметьево Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 9 километров Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 9 километров Число жертв урагана "Дориан" продолжает расти Число жертв урагана "Дориан" продолжает расти
Катастрофы , Армия , Происшествия , США
Читайте также