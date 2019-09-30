Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США нашли пропавший «корабль-призрак» 

РИА Новости + ещё 1 53 минуты назад
В США нашли пропавший «корабль-призрак»
Фото: РИА Новости
Американские поисковики обнаружили на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком". Об этом сообщает местное издание MRP News.
Судно нашли в середине лета на глубине 250 метров, но известно об этом стало только сейчас. Для поисков корабля использовался гидролокатор, позже исследователям удалось сделать его фотографии. По их словам, судно, построенное в 1888 году, осталось практически не поврежденным.
Корабль, который нес груз льна и пшеницы, вышел из порта Дулут 15 сентября 1901 года, после чего попал в сильный шторм и исчез. На следующий день смотритель располагавшегося в этом районе маяка рассказал, что видел крушение "неопознанного" парохода, однако других свидетельств катастрофы найти не удалось.
Лишь 20 сентября 1901 года местные рыбаки обнаружили несколько обломков, принадлежавших Hudson, а также тела нескольких членов экипажа, однако точное место крушения и судьба остальных моряков оставались неизвестными. При этом в последующие десятилетия среди местных жителей ходили слухи, что судно все еще плавает по озеру как «корабль-призрак".
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Последние новости
Cтала известна причина смерти Марка Захарова Cтала известна причина смерти Марка Захарова Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва
Комментарии
Катастрофы , Происшествия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснено решение Лаврова ехать США после отказа в визах
Объяснено решение Лаврова ехать США после отказа в визах5
Де Ниро резко ответил на критику своих слов о Трампе
Де Ниро резко ответил на критику своих слов о Трампе
Доносчик на разговор Трампа и Зеленского взят под защиту
Доносчик на разговор Трампа и Зеленского взят под защиту2
Билан снова опозорился в Самаре
Билан снова опозорился в Самаре21
Собчак высмеяла РПЦ за совет насчет секса
Собчак высмеяла РПЦ за совет насчет секса19
Видео
«Как смотреть в глаза Меркель?»
00:40
«Как смотреть в глаза Меркель?»
В мире Украина
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Войска
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
08:06
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
Политика Армия
Семью Лукашенко постигла большая утрата
04:39
Семью Лукашенко постигла большая утрата
В мире
В Подмосковье обнаружили НЛО
01:34
В Подмосковье обнаружили НЛО
Общество
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
00:40
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
В мире Европа
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
01:19
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Шоу-бизнес
В столице устроили полив газона в дождь
00:10
В столице устроили полив газона в дождь
Новости Москвы
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
00:55
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
Украина В мире
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение