СМИ назвали причину катастроф 737 Max

Инженеры Boeing ограничили возможности системы MCAS на 737 Max одним датчиком

Инженеры компании Boeing, которые разрабатывали систему корректировки полета MCAS для Boeing 737 Max, ставшую причиной двух катастроф, разрешили ей использовать данные всего с одного датчика, хотя ранее для военных сделали систему с большим числом сенсоров, утверждает издание Wall Street Journal в опубликованной в воскресенье статье.

"Инженеры, которые создали MCAS (система улучшения характеристик маневрирования — ред.) более десяти лет назад для военного самолета-заправщика, разработали систему так, что она полагалась на данные от множественных датчиков и с ограничением ее права смещать нос заправщика", — пишет газета, ссылаясь на источник, знакомый с вопросом.

По его словам, это было сделано специально, чтобы избежать непредсказуемого поведения системы или потерю контроля пилотом.

"Однако версия MCAS для (самолетов — ред.) Max полагалась на данные только с одного из двух датчиков самолета, которые измеряют угол наклона его носа. К тому же пилотам было сложнее обойти систему", — говорится в статье.

Представитель компании Boeing отказался прокомментировать изданию причины установки разных систем на военный и гражданский самолеты, сказав только, что "их нельзя сравнивать напрямую". Между тем ранее Boeing заверила, что с обновленной системой MCAS самолеты серии Max будут в числе самых безопасных.

Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами индонезийского крушения стали 189 человек. В марте 2019 такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.