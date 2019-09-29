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Инженеры Boeing ограничили возможности системы MCAS на 737 Max одним датчиком 

Прайм + ещё 1 54 минуты назад
СМИ назвали причину катастроф 737 Max
Фото: Reuters
Инженеры компании Boeing, которые разрабатывали систему корректировки полета MCAS для Boeing 737 Max, ставшую причиной двух катастроф, разрешили ей использовать данные всего с одного датчика, хотя ранее для военных сделали систему с большим числом сенсоров, утверждает издание Wall Street Journal в опубликованной в воскресенье статье.
Названы сроки возобновления полетов Boeing 737 MAX 
"Инженеры, которые создали MCAS (система улучшения характеристик маневрирования — ред.) более десяти лет назад для военного самолета-заправщика, разработали систему так, что она полагалась на данные от множественных датчиков и с ограничением ее права смещать нос заправщика", — пишет газета, ссылаясь на источник, знакомый с вопросом.
По его словам, это было сделано специально, чтобы избежать непредсказуемого поведения системы или потерю контроля пилотом.
"Однако версия MCAS для (самолетов — ред.) Max полагалась на данные только с одного из двух датчиков самолета, которые измеряют угол наклона его носа. К тому же пилотам было сложнее обойти систему", — говорится в статье.
Представитель компании Boeing отказался прокомментировать изданию причины установки разных систем на военный и гражданский самолеты, сказав только, что "их нельзя сравнивать напрямую". Между тем ранее Boeing заверила, что с обновленной системой MCAS самолеты серии Max будут в числе самых безопасных.
Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами индонезийского крушения стали 189 человек. В марте 2019 такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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Катастрофы , Происшествия
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