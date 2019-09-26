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Россияне уже не надеются, что виновных по делу MH17 найдут 

Рамблер 1 час назад
Россияне уже не надеются, что виновных по делу MH17 найдут
Фото: ТАСС
59% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, уверены, что виновных в крушении в крушении Boeing рейса MH17 так и не найдут. Они объясняют это тем, что прошло слишком много времени, поэтому многое, по идее, должно быть упущено.
30% опрошенных не хотят загадывать, удастся ли это сделать.
11% россиян, напротив, уверены в том, что виновные в крушении Boeing будут найдены, поскольку расследованием занимаются специалисты.
Во вторник министры иностранных дел этих стран провели встречу на полях очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН. По итогам встречи голландский МИД распространил заявление Стефа Блока. В нем дипломат рассказал, что на встрече обсуждался ход расследования авиакатастрофы.
Он назвал встречу продуктивной, а ее главной темой — усилия по установлению правды, наказанию виновных и обеспечению справедливости. В ходе нее министры выразили безоговорочную поддержку расследованию ССГ и призвали к сотрудничеству с группой все страны.
«Мы также обратили внимание на то, что с момента катастрофы прошло уже пять лет. Это очень грустный рубеж», — добавил Блок.
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Комментарии1
Катастрофы , Генассамблея ООН , Boeing , МИД
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