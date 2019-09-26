Россияне уже не надеются, что виновных по делу MH17 найдут

59% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, уверены, что виновных в крушении в крушении Boeing рейса MH17 так и не найдут. Они объясняют это тем, что прошло слишком много времени, поэтому многое, по идее, должно быть упущено.

30% опрошенных не хотят загадывать, удастся ли это сделать.

11% россиян, напротив, уверены в том, что виновные в крушении Boeing будут найдены, поскольку расследованием занимаются специалисты.

Во вторник министры иностранных дел этих стран провели встречу на полях очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН . По итогам встречи голландский МИД распространил заявление Стефа Блока. В нем дипломат рассказал, что на встрече обсуждался ход расследования авиакатастрофы.

Он назвал встречу продуктивной, а ее главной темой — усилия по установлению правды, наказанию виновных и обеспечению справедливости. В ходе нее министры выразили безоговорочную поддержку расследованию ССГ и призвали к сотрудничеству с группой все страны.