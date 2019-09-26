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МИД предупредил россиян о режиме ЧС в Индонезии 

Rambler News Service 2 часа назад
МИД предупредил россиян о режиме ЧС в Индонезии
Фото: РИА Новости
МИД России предупредил россиян о режиме чрезвычайной ситуации на индонезийском острове Суматра из-за задымления воздуха.
Также ведомство уведомило россиян о землетрясении и возможных повторов подземных толчков у берегов Индонезии.
Ранее в 37 километрах к северо-востоку от города Амбон (провинция Малуку) произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, о чем сообщила Геологическая служба США (USGS). Сообщалось, что эпицентр землетрясения располагался в 8 км к юго-востоку от города Кайрату на острове Серам.
В августе президент Индонезии Джоко Видода предложил перенести столицу из Джакарты на остров Калимантан (Борнео), сообщал Reuters. Одной из причин такого решения он назвал тот факт, что Джакарта, находящаяся на острове Ява, — слишком густонаселенный город, который к тому же находится под постоянной угрозой потопов.
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Катастрофы , В мире , МИД , Reuters , Индонезия , Суматра
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