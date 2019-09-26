Эксперты назвали возможные причины возгорания шасси Boeing в Барнауле

— При подлете к Барнаулу командир объявил, что через 15 минут предстоит посадка. Народ стал потихоньку готовиться, одевать детишек. Но, знаете, я довольно часто летаю и почувствовала: что-то не так, как-то боком, что ли, мы летим. А потом было несколько очень ощутимых ударов о взлетно-посадочную полосу и — мы снова набираем высоту. Конечно, народ заволновался, — рассказала «РГ» Ирина Солнцева , возвращавшаяся из Камрани с внучкой и внуком.

Специалисты аэропорта подчеркивают, что командир воздушного судна вправе увести его на второй заход, если он не уверен в успешной посадке. С борта самолета пришло сообщение о дестабилизированном положении Boeing . Он сделал второй круг и пошел на посадку. Она оказалась мягкой. Но на второй половине пробега самолета из правой стойки шасси начали вырываться языки пламени.

— В причинах возгорания сейчас разбирается специальная комиссия Росавиации . Самолетное шасси — сложный агрегат. Возможно, подшипник разрушился или тормозной механизм. А, может, пневматика полетела. Открытое горение обнаружили сразу несколько специалистов аэропорта, они связались с диспетчерской службой, а та — с командиром воздушного судна. Он и принял решение об эвакуации пассажиров сразу после остановки, — пояснил директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко

Надо ли было проводить экстренную эвакуацию, если пожарные быстро справились с огнем? Виталий Архипенко считает, что экипаж поступил правильно — не было полной уверенности, что пожар в правой стойке шасси погашен до конца. А ведь шасси расположены рядом с огромными топливными резервуарами.

— После остановки самолета командир строго попросил всех оставаться на своих местах. Наверное, в это время экипаж срочно готовил эвакуационные средства. А потом раздалась команда быстро покинуть судно. И тут, конечно, часть пассажиров запаниковала. Во втором салоне произошла небольшая давка, одни визжали, другие кричали. В первом салоне было много детей, но взрослые вели себя спокойнее — видимо, чтобы не испугать ребятишек. Нам сказали, что нужно бежать подальше в поле — боялись возгорания и взрыва. Особенно запомнился стюард, который стоял у входа и громко повторял то по-русски, то по-английски: «Прыгать! Бежать! Прыгать! Бежать!». Я-то думала, будут обычные трапы, а тут надувные! Прыгнули с внуком и внучкой, мигом пролетели, приземлились удачно и побежали от самолета. Когда я обернулась, то увидела, как от «Боинга» валит пар и дым — огня не заметила. Пожарные молодцы — быстро сработали, как на учениях. На улице был поздний вечер, многие из нас были в шортах, некоторые даже босиком, но никто не чувствовал холода — такой был стресс! Потом у меня стало давить сердце, — вспоминает Ирина Солнцева.

По данным регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова, из 334 пассажиров за медицинской помощью на территории воздушного порта обратились 49 человек. Еще семерым она понадобилась позже — уже на дому, когда прошел первый шок. Наиболее серьезную травму получила женщина, которую с переломом поперечных отростков позвоночника увезли в краевую больницу. Переломы конечностей диагностированы еще у двух человек. Другие пассажиры отделались ссадинами и ушибами. Части из них понадобилась профессиональная помощь психологов, некоторым — корвалол и различные успокоительные, в том числе ром, купленный в «Дьюти Фри». 26 детей (троим не исполнилось еще и трех лет), к счастью, не пострадали.

Взрослые получили травмы при использовании аварийных трапов. Один из трапов раскрылся не до конца, и у людей получилось слишком жесткое приземление.

При этом все пострадавшие дружно говорят об оперативной и слаженной работе спасателей. С момента остановки горящего борта у края взлетно-посадочной полосы не прошло и минуты, а первый экипаж аварийно-спасательного обеспечения полетов примчался к самолету и тушил пожар пенообразователем. Другие экипажи помогали людям, слетавшим по широким скользким трапам. После того, как сработала система оповещения, на место инцидента быстро прибыли сотрудники МЧС , медики, полиция.

Невероятно, но факт: 25 сентября в аэропорте проходили плановые учения по ликвидации пожара на самолете. Предполагалось, что загорелся самолет внутренних авиалиний.

— Хочу отметить, что подразделения РСЧС и МЧС Алтайского края прибыли в аэропорт в течение 10 минут после поступления информации. Получив оповещение, многие из наших сотрудников решили, что это продолжение дневных учений. Конечно, всем нам очень пригодились отработанные взаимодействия с различными службами. Ни у меня, ни у моих коллег таких счастливых совпадений учений с реальностью еще не было, — сообщил «РГ» начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров

Эвакуация людей с места происшествия времени заняла немного. Всем нуждающимся были предоставлены места в гостинице аэропорта, чтобы переночевать или просто умыться и привести себя в порядок. Региональным Минтрансом были предоставлены автобусы для доставки пассажиров в Барнаул, Бийск, Рубцовск, Тогульский и Калманский районы. К сожалению, накладки все равно случились.

— У людей возникли неудобства из-за длительного прохождения паспортного контроля. Особенно не повезло тем, кто оставил ручную кладь с одеждой и паспортами и посадочными талонами в самолете. Помогли сотрудники полиции, — признает Архипенко.

Еще большие нарекания у пассажиров-бедолаг вызвала процедура выдачи багажа. Четыре часа ждали они свои вещи. А когда их стали выдавать, в багажный зал почему-то пропускали по пять человек.

— Мы надеялись, что после стольких переживаний нас просто развезут по домам, а багаж разрешат забрать на следующий день. Но все карты спутало объявление, что чемоданы вот-вот начнут выдавать. Так и сидели — ждали у моря погоды, — говорит Ирина Солнцева.

К чести краевых властей заместитель председателя регионального правительства и зампред краевой комиссии по ЧС Игорь Степаненко принес пассажирам злополучного рейса Камрань — Барнаул официальные извинения за причиненные неудобства. По словам Степаненко, недочеты в организации работы аэропорта с пассажирами международных рейсов — в частности, недостаточное число окон пограничного контроля и слабая пропускная способность зала выдачи багажа — будут устраняться. Об этих недочетах было известно давно. Форс-мажорные обстоятельства лишь заострили эту тему.

Несмотря на авиационный инцидент (так власти официально называют вечернее понедельничное ЧП), барнаульский аэропорт уже во вторник утром работал в штатном режиме и принимал рейсовые самолеты. Чтобы отправить очередную партию пассажиров из Барнаула в Камрань, авиакомпании Azur Air прислала резервный самолет. Boeing, на котором случился пожар, стоит между второй и третьей взлетными дорожками и не мешает работе аэропорта в штатном режиме. Его экипаж проходит в Барнауле положенные в таких случаях штатные процедуры.

Между тем Авиакомпания AZUR air отрицает факт возгорания и жесткой посадки — перевозчик распространил заявление, где говорится о том, что посадка прошла в штатном режиме. Однако пассажирам рейса авиакомпания готова выплатить компенсации — по 100 тысяч рублей.