В Китае женщина открыла дверь самолета, потому что было душно: видео

Желание добавить свежего воздуха стоило пассажирам больших неудобств — после инцидента самолет простоял в аэропорту еще в течение часа.

Пассажирка рейса авиакомпании Xiamen Airlines MF8215 решила освежиться на борту самолета необычным способом. Она не раздумывая открыла дверь аварийного выхода, потому что ей было душно.

Экипаж самолета уже приступил к рулежке на взлетно-посадочную полосу и начинать полет, как по внутренней связи сообщили, что одна из пассажирок серьезно нарушила правила безопасности на борту самолета.