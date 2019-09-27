Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае женщина открыла дверь самолета, потому что было душно: видео 

ТК «Звезда» + ещё 9 23 минуты назад
Желание добавить свежего воздуха стоило пассажирам больших неудобств — после инцидента самолет простоял в аэропорту еще в течение часа.
Пассажирка рейса авиакомпании Xiamen Airlines MF8215 решила освежиться на борту самолета необычным способом. Она не раздумывая открыла дверь аварийного выхода, потому что ей было душно.
Экипаж самолета уже приступил к рулежке на взлетно-посадочную полосу и начинать полет, как по внутренней связи сообщили, что одна из пассажирок серьезно нарушила правила безопасности на борту самолета.
Видеозапись инцидента опубликована на канале My News TV на Youtube. На кадрах видно, как женщина беззаботно сидит рядом с открытым люком. Ее желание добавить свежего воздуха стоило ее попутчикам больших неудобств — после инцидента самолет простоял в аэропорту еще в течение часа.
ТК «Звезда»: последние новости
Тектонический «удар»: в Стамбуле вновь произошло землетрясение Тектонический «удар»: в Стамбуле вновь произошло землетрясение Власти Норвегии эвакуируют население из-за пожара на российском траулере Власти Норвегии эвакуируют население из-за пожара на российском траулере СМИ рассекретили детали доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии СМИ рассекретили детали доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии
Катастрофы , Видео , Происшествия , Крым наш , Задержка вылета , Задержка рейса , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский попросил взять Украину в НАТО
Зеленский попросил взять Украину в НАТО139
Россия обвинила США в пособничестве террористам
Россия обвинила США в пособничестве террористам43
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии30
Трамп нашел доказательства своей невиновности
Трамп нашел доказательства своей невиновности
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии559
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение