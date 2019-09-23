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В Японии 30 человек пострадали от тайфуна 

РИА Новости 12 минут назад
В Японии 30 человек пострадали от тайфуна
Фото: РИА Новости
Тридцать человек пострадали на двух южных японских островах Окинава и Кюсю, которые приняли на себя основной удар тайфуна "Тапа", 17-го по счету в этом году, сообщил телеканал NHK со ссылкой на обобщенные данные пожарной охраны, которая в Японии выполняет также функции службы спасения и скорой помощи.
На Кюсю без света остались 50 тысяч домов, в префектуре Ямагути на главном японском острове Хонсю — еще 9 тысяч.
Тайфун "Тапа" сейчас проходит на Японским морем и движется на северо-восток. В ночь на вторник он может обрушиться на самый северный японский остров Хоккайдо. При этом синоптики отмечают, что тайфун постепенно теряет силу. Сейчас давление в его центре составляет 990 гектопаскалей, скорость до 30 метров в секунду, при порывах до 40.
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Катастрофы , Происшествия , Окинава , Япония
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