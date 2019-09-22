Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились два БМД 

Российская Газета + ещё 21 9 часов назад
На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились два БМД
Фото: Российская Газета
В Оренбургской области на учениях «Центр-2019» у двух боевых машин десанта во время десантирования из самолетов Ил-76 отказали парашютные системы. В результате инцидента БМД получили сильные повреждения.
По данным Минобороны РФ, чрезвычайное происшествие случилось 20 сентября.
Боевые машины, как сообщает ТАСС, десантировались без личного состава и потому пострадавших среди военнослужащих нет. Обстоятельства и причины ЧП устанавливает комиссия ВДВ совместно с представителями промышленности.
Напомним, что 20 сентября в Оренбургской области одновременно десантировались более двух тысяч военнослужащих и 200 единиц бронетехники. В единовременном десантировании впервые в полном составе со штатным вооружением и военной техникой участвовал личный состав парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ. Десантирование прошло с 71 самолета Ил-76 на скорости 360 километров в час на две параллельные площадки приземления в районе полигона Донгуз.
Арбат районного значения
Российская Газета: последние новости
Авиакомпании отменили более 200 рейсов из-за тайфуна в Японии Авиакомпании отменили более 200 рейсов из-за тайфуна в Японии Руководство АЭС "Фукусима-1" признано невиновным в ядерной катастрофе Руководство АЭС "Фукусима-1" признано невиновным в ядерной катастрофе Правительство Хабаровского края предложило изменить Жилищный кодекс РФ Правительство Хабаровского края предложило изменить Жилищный кодекс РФ
Комментарии
Катастрофы , Армия , Войска , Оружие , Оренбургская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США заявили о «неизбежном» вмешательстве РФ в выборы
США заявили о «неизбежном» вмешательстве РФ в выборы
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Названа причина крушения Boeing 737 MAX
Названа причина крушения Boeing 737 MAX51
Первый муж Заворотнюк приехал к ней в Москву
Первый муж Заворотнюк приехал к ней в Москву1
Мадуро поблагодарил Россию
Мадуро поблагодарил Россию2
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение