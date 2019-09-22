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Число пострадавших из-за тайфуна в Японии выросло до 19, отменен 361 рейс 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
Выросло число пострадавших от тайфуна в Японии
Фото: РИА Новости
Девятнадцать человек пострадали в южной префектуре Окинава в Японии из-за приближения тайфуна "Тапа", 17-го по счету в этом году, сообщил телеканал NHK.
Ранее сообщалось о 14 пострадавших. Больше всего человек — десять — пострадали в административном центре префектуры городе Наха.
По данным телеканала, на южном и юго-западном направлении из-за приближения тайфуна "Тапа" отменен 361 рейс. В префектуре Окинава из-за шквалистого ветра без света осталось около 17 тысяч домов.
Тайфун "Тапа" сейчас движется на северо-восток и к утру воскресенья будет проходить рядом с островом Кюсю. Отсюда уже поступают тревожные вести — в префектуре Миядзаки на юге острова из-за больших волн, вызванных приближением тайфуна, погиб один серфер, еще один пропал без вести. Тайфун пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров. Давление в центре тайфуна сейчас составляет 970 гектопаскалей. Максимальная скорость — 35 метров в секунду, при порывах — до 50 метров в секунду.
Роман на работе
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Катастрофы , Происшествия , Новости регионов , Окинава , Япония
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