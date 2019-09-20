В Испании занялись устранением последствий пожаров

Власти Испании выделят €774 млн на минимизацию последствий пожаров и наводнений

Совет министров Испании одобрил в пятницу указ о выделении €774 млн на минимизацию последствий природных пожаров, сильных дождей и наводнений, которые обрушились на страну с июня этого года. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции и.о. министра образования и профессиональной подготовки, официальный представитель кабмина Испании Исабель Селаа.

По ее словам, "правительство объявляет об указе, обладающем силой закона", который направлен на помощь в ликвидации последствий различных стихийных бедствий, затронувших многие районы страны в последние месяцы.

Так, в августе на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) произошел сильный пожар. Из-за возгорания были эвакуированы 10 тыс. человек, огнем было выжжено около 10 тыс. га леса.

В середине сентября ливни с ветром на юге и востоке страны привели к семи жертвам. Дожди спровоцировали приостановку работы аэропортов, нарушение железнодорожного движения, перекрытие дорог, наводнения. Ранее правительство автономного сообщества Валенсия подсчитало, что ущерб для региона от непогоды может составить €1,5 млрд