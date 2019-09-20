Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Испании выделят €774 млн на минимизацию последствий пожаров и наводнений 

ТАСС 1 час назад
В Испании занялись устранением последствий пожаров
Фото: РИА Новости
Совет министров Испании одобрил в пятницу указ о выделении €774 млн на минимизацию последствий природных пожаров, сильных дождей и наводнений, которые обрушились на страну с июня этого года. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции и.о. министра образования и профессиональной подготовки, официальный представитель кабмина Испании Исабель Селаа.
По ее словам, "правительство объявляет об указе, обладающем силой закона", который направлен на помощь в ликвидации последствий различных стихийных бедствий, затронувших многие районы страны в последние месяцы.
Так, в августе на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) произошел сильный пожар. Из-за возгорания были эвакуированы 10 тыс. человек, огнем было выжжено около 10 тыс. га леса.
В середине сентября ливни с ветром на юге и востоке страны привели к семи жертвам. Дожди спровоцировали приостановку работы аэропортов, нарушение железнодорожного движения, перекрытие дорог, наводнения. Ранее правительство автономного сообщества Валенсия подсчитало, что ущерб для региона от непогоды может составить €1,5 млрд
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
ТАСС: последние новости
Суд признал невиновными обвинявшихся в халатности бывших руководителей АЭС "Фукусима-1" Суд признал невиновными обвинявшихся в халатности бывших руководителей АЭС "Фукусима-1" Власти Хабаровского края намерены признать пострадавшими от паводка около 3 тыс. человек Власти Хабаровского края намерены признать пострадавшими от паводка около 3 тыс. человек В центре Томска произошел пожар в деревянном доме на площади 120 кв. метров В центре Томска произошел пожар в деревянном доме на площади 120 кв. метров
Комментарии
Катастрофы , В мире , Пожары , Испания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию39
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов
Песков описал выходные Путина
Песков описал выходные Путина97
Воры в законе устроили бунт в колонии
Воры в законе устроили бунт в колонии28
Названы условия снятия блокады Донбасса
Названы условия снятия блокады Донбасса23
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение