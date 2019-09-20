Стали известны характеристики истребителя МиГ-35

Впервые раскрыты характеристики МиГ-35

МиГ-35 может разгоняться до 2,1 тысячи километров в час, быть вооружен всеми типами ракет и победить в бою истребители пятого поколения. Об этом сказано на сайте разработчика самолета — авиастроительной компании «МиГ»

В сообщении отмечается, что предсерийные образцы МиГ-35 были построены по заказу Министерства обороны , испытания проходят в интересах Воздушно-космических сил, а для серийного производства производственно-технологическая база была модернизирована. Это сделало возможным выпуск МиГ-35 высокими темпами и с высоким уровнем качества.

Там же впервые раскрываются основные летно-технические характеристики истребителя. Так, он может быть одноместным и двухместным (МиГ-35Д), и эти варианты самолета полностью унифицированы по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.

Максимальный взлетный вес МиГ-35 — 24,5 тысячи килограммов, максимальная внешняя нагрузка — 6,5 тысячи килограммов, максимальная скорость — 2,1 тысячи километров в час, практический потолок — 16 тысяч метров, максимальная дальность полета — три тысячи километров.

МиГ-35 имеет девять точек внешней подвески, на которых могут располагаться все типы управляемых и неуправляемых ракет и авиационные бомбы, в том числе корректируемые. Радиолокационная заметность истребителя — сниженная, авионика — нового поколения, двигатели — новые с увеличенной тягой.

Среди задач, которые способен решать МиГ-35, упоминаются ведение воздушной разведки, перехват современных средств воздушного нападения, нанесение ударов по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО, завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений.