Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Впервые раскрыты характеристики МиГ-35 

Рамблер + ещё 1 51 минуту назад
Стали известны характеристики истребителя МиГ-35
Фото: РИА Новости
МиГ-35 может разгоняться до 2,1 тысячи километров в час, быть вооружен всеми типами ракет и победить в бою истребители пятого поколения. Об этом сказано на сайте разработчика самолета — авиастроительной компании «МиГ».
В сообщении отмечается, что предсерийные образцы МиГ-35 были построены по заказу Министерства обороны, испытания проходят в интересах Воздушно-космических сил, а для серийного производства производственно-технологическая база была модернизирована. Это сделало возможным выпуск МиГ-35 высокими темпами и с высоким уровнем качества.
Там же впервые раскрываются основные летно-технические характеристики истребителя. Так, он может быть одноместным и двухместным (МиГ-35Д), и эти варианты самолета полностью унифицированы по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.
Максимальный взлетный вес МиГ-35 — 24,5 тысячи килограммов, максимальная внешняя нагрузка — 6,5 тысячи килограммов, максимальная скорость — 2,1 тысячи километров в час, практический потолок — 16 тысяч метров, максимальная дальность полета — три тысячи километров.
МиГ-35 имеет девять точек внешней подвески, на которых могут располагаться все типы управляемых и неуправляемых ракет и авиационные бомбы, в том числе корректируемые. Радиолокационная заметность истребителя — сниженная, авионика — нового поколения, двигатели — новые с увеличенной тягой.
Среди задач, которые способен решать МиГ-35, упоминаются ведение воздушной разведки, перехват современных средств воздушного нападения, нанесение ударов по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО, завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Комментарии
Катастрофы , Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , МиГ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Избран глава Крыма
Избран глава Крыма7
Появилось видео расстрела полицейских в Москве
Появилось видео расстрела полицейских в Москве
Суд решил судьбу Устинова
Суд решил судьбу Устинова1
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда3
В Думе ответили на планы США в случае «агрессии» России
В Думе ответили на планы США в случае «агрессии» России9
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции
00:27
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение