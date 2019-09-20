Стали известны характеристики истребителя МиГ-35

Стали известны технические подробности новейшего истребителя МиГ-35

Разработчик новейшего истребителя МиГ-35 открыл некоторые технические тайны самолета. В начале, стоит отметить несколько слов из описания самолета:

«Самолеты МиГ-35 (одноместный) и МиГ-35Д (двухместный) созданы с широким использованием технологий истребителей 5-го поколения».

Разработчик и производитель новейших истребителей МиГ-35 уточняет тот факт, что истребители МиГ-35 оборудован новыми двигателями у которых увеличена тяга. Также самолет имеет возможность дозаправки топливом в небе и может выполнять роль танкера.

Основными преимуществами МиГ-35 является сниженная радиолокационная заметность, авионика последнего поколения и возможность нести широкий спектр вооружений.