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Бельгийский истребитель разбился во Франции 

Lenta.ru + ещё 9 37 минут назад
Бельгийский истребитель разбился во Франции
Фото: РИА Новости
Бельгийский истребитель F-16 разбился во французской коммуне Лорьян. Об этом сообщается в Twitter военно-воздушных сил Бельгии.
Известно, что пилоты смогли катапультироваться.
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Катастрофы , Войска , Оружие , Происшествия , Франция
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