Жилищный кодекс РФ предложили изменить

Правительство Хабаровского края предложило изменить Жилищный кодекс РФ

В соответствии с ними дома, попавшие в зону подтопления, по аналогии с аварийными домами, после предоставления компенсации их владельцам, можно будет изъять в муниципальную собственность.

"Около 55 процентов домов в зоне подтопления признаны непригодными для проживания еще после наводнения 2013 года. Люди получили выплаты под новое жилье, но прежнее осталось в их собственности", — цитирует РИА Новости слова Сергея Фургала.

Раннее о том, что люди продолжают жить в домах, признанных не подходящими для этого еще шесть лет назад, заявили власти Амурской области.

По последним данным регионального главка МЧС на территории Хабаровского края в зоне паводка остаются почти 90 населенных пунктов. Подтоплены 592 частных жилых дома, более 1700 приусадебных и 2100 дачных участков, а также 122 участка дорог.

Согласно информации Дальневосточного УГМС, утром 19 сентября уровень Амура у краевой столицы зафиксирован на отметке 542 сантиметра (минус три сантиметра за последние сутки), а у Комсомольска-на-Амуре — на отметке 783 сантиметра (минус девять сантиметров).