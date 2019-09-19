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Правительство Хабаровского края предложило изменить Жилищный кодекс РФ 

Российская Газета + ещё 19 50 минут назад
Жилищный кодекс РФ предложили изменить
Фото: ТАСС
На совещании в кризисном центре МЧС под руководством президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводками на Дальнем Востоке губернатор Хабаровского края Сергей Фургал озвучил предложение регионального правительства внести дополнения в Жилищный кодекс РФ.
В соответствии с ними дома, попавшие в зону подтопления, по аналогии с аварийными домами, после предоставления компенсации их владельцам, можно будет изъять в муниципальную собственность.
"Около 55 процентов домов в зоне подтопления признаны непригодными для проживания еще после наводнения 2013 года. Люди получили выплаты под новое жилье, но прежнее осталось в их собственности", — цитирует РИА Новости слова Сергея Фургала.
Раннее о том, что люди продолжают жить в домах, признанных не подходящими для этого еще шесть лет назад, заявили власти Амурской области.
По последним данным регионального главка МЧС на территории Хабаровского края в зоне паводка остаются почти 90 населенных пунктов. Подтоплены 592 частных жилых дома, более 1700 приусадебных и 2100 дачных участков, а также 122 участка дорог.
Согласно информации Дальневосточного УГМС, утром 19 сентября уровень Амура у краевой столицы зафиксирован на отметке 542 сантиметра (минус три сантиметра за последние сутки), а у Комсомольска-на-Амуре — на отметке 783 сантиметра (минус девять сантиметров).
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Комментарии1
Катастрофы , Происшествия , Компенсации пострадавшим , Сергей Фургал , Владимир Путин , МЧС , РИА Новости , Хабаровский Край
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