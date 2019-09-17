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СМИ: легкий самолет упал после взлета в аэропорту Бразилии 

ТАСС 1 час назад
Легкий самолет упал после взлета в аэропорту Бразилии
Фото: Reuters
Легкий самолет, на борту которого находились 16 человек, упал вскоре после взлета в понедельник в международном аэропорту Манауса (столица штата Амазонас) на севере страны. Экипаж и пассажиры выжили, сообщило интернет-издание Diario da Amazonia.
По его данным, воздушное судно регионального авиаперевозчика Two Flex должно было доставить пассажиров в город Мауэс в 640 км от столицы штата, однако вскоре после взлета с борта поступил сигнал о неисправности. Пилот не смог развернуть самолет и вернуться на аэродром. В результате самолет упал в прилегающем к воздушной гавани лесном массиве.
На месте инцидента работают спасатели. В связи с тем, что зона падения находится в труднопроходимой местности, ими был задействован вертолет ВВС. По информации бразильского авиарегулятора Infraero, работа аэропорта была приостановлена, в результате чего четыре рейса перенаправили в другие воздушные гавани.
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Катастрофы , Происшествия , Бразилия
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