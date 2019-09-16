Названы виновные в инциденте с Boeing в Краснодаре

Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура

Июньский инцидент с пассажирским самолетом Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" в аэропорту Краснодара , когда лайнер хвостовой частью коснулся взлетно-посадочной полосы, произошел по причине ошибки пилотирования, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 14 июня текущего года при выполнении авиакомпанией "Глобус" рейса по маршруту Москва (Домодедово) — Краснодар. Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку.

"Установлено, что в процессе посадки в аэропорту Краснодара пассажирский самолет Boeing 737-800 коснулся хвостовой частью фюзеляжа поверхности взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждениям обшивки и элементов воздушного судна. На его борту находились 170 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из которых не пострадал", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, причинами авиационного инцидента явились "допущенные экипажем ошибки пилотирования, а также ненадлежащее использование требований Федеральных авиационных правил о выполнении полетов в гражданской авиации".

В этой связи Новосибирский транспортный прокурор внес гендиректору ООО "Глобус" представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого членов экипажа привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, командир и второй пилот были оштрафованы за повреждение самолета по административной статье "Действия, угрожающие безопасности полетов".