Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США погибли два человека при крушении самолета 

Национальная Служба Новостей + ещё 16 1 час назад
В США погибли два человека при крушении самолета
Фото: Национальная Служба Новостей
Грузовой самолет потерпел крушение в американском штате Огайо. Оба человека, находившихся на борту, погибли, передает РИА Новости. Отмечается, что самолет рухнул недалеко от аэропорта Толидо. После падения он загорелся. Также были задеты несколько припаркованных машин. В автомобилях никого не оказалось, поэтому обошлось без пострадавших. В аэропорте отметили, что сигналы бедствия от экипажа самолета не поступали. Выясняются причины произошедшего.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В столичном аэропорту - очередной инцидент с птицей В столичном аэропорту - очередной инцидент с птицей Из перевернувшегося судна у берегов США спасены три моряка Из перевернувшегося судна у берегов США спасены три моряка В Германии госпитализированы шесть пассажиров самолета, попавшего в зону турбулентности В Германии госпитализированы шесть пассажиров самолета, попавшего в зону турбулентности
Катастрофы , Армия , Африка , Войска , Оружие , Происшествия , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Великобритания назвала самое грозное оружие России
Великобритания назвала самое грозное оружие России3
Петру Мамонову предстоит серьезная операция
Петру Мамонову предстоит серьезная операция1
Французский самолёт-разведчик заметили у границ России
Французский самолёт-разведчик заметили у границ России6
Найдены сокровища «ночного губернатора» Петербурга
Найдены сокровища «ночного губернатора» Петербурга
Богомолов на свадьбу с Собчак позвал бывшую жену
Богомолов на свадьбу с Собчак позвал бывшую жену3
Видео
Песков ответил Дудю
01:29
Песков ответил Дудю
Политика
Пока вы не уснули: РФ получила удар от Китая и США
03:11
Пока вы не уснули: РФ получила удар от Китая и США
В мире
Королева показала игру на раздевание с Киркоровым
03:54
Королева показала игру на раздевание с Киркоровым
Шоу-бизнес
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
Болгарам стало опасно дружить с Россией
23:34
Болгарам стало опасно дружить с Россией
В мире Статьи
На бабьем лете ставим точку
00:18
На бабьем лете ставим точку
Другое
Япония осталась без правительства
04:19
Япония осталась без правительства
В мире Азия
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
02:34
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
Шоу-бизнес
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
04:50
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
Общество
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
Больше видео