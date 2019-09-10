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США готовы выдавать визы жителям пострадавших от урагана Багамских островов 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
США экстренно примут пострадавших на Багамах
Фото: Reuters
США готовы в экстренном порядке выдавать визы для пострадавших от урагана "Дориан" граждан Багамских островов, которые хотят эвакуироваться в США, сообщило в заявлении американское министерство внутренней безопасности.
"Посольство США в Нассау открыто для экстренных визитов по поводу виз, а пограничные пункты Таможенно-пограничной службы США подготавливаются к ситуации, в которой жители Багам попросят о временном переезде в Соединенные Штаты", — говорится в сообщении министерства.
При этом США не отменяют визовый режим и от всех приезжающих будут требовать действующий паспорт и американскую визу, уточняется в сообщении.
"Руководители пограничных пунктов могут решать по своему усмотрению и будут рассматривать все экстренные обстоятельства в каждом конкретном случае на основании всех существующих законов и норм", — уточнили в министерстве.
МВБ также рекомендовало координировать любую эвакуацию с Багамских островов на американскую территорию с властями двух стран. В министерстве заверили, что американский Красный крест и благотворительная организация Армия Спасения продолжат помогать багамцам, которые хотят переехать в США.
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Жертвами урагана стали 43 человека.
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Катастрофы , Происшествия , Международный комитет Красного Креста , США
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