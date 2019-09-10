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СМИ: около 13 тыс. человек провели ночь в токийском аэропорту из-за последствий тайфуна 

ТАСС + ещё 33 1 час назад
Почти 13 тысяч человек провели ночь в аэропорту Токио
Фото: Seiichi Hamada, AFLO, Globallookpress
По меньшей мере 13 тысяч человек были вынуждены провести минувшую ночь в токийском аэропорту Нарита из-за нарушений в работе общественного транспорта после прохождения тайфуна "Факсай". Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.
Руководство аэропорта распорядилось предоставить пассажирам бесплатную воду в бутылках, сухую еду, а также спальные мешки и терминалы для зарядки электронных устройств.
Проблема с транспортным сообщением возникла из-за того, что на маршруте между аэропортом и Токио были отменены поезда. Кроме того, по причине перекрытий скоростных магистралей долгое время не ходили скоростные автобусы, такси также практически не подъезжали к терминалам. В результате прибывающие пассажиры просто не могли покинуть аэропорт.
Утром во вторник движение поездов было возобновлено. Ожидается, что в течение дня проблема окончательно решится.
"Факсай" стал 15-м по счету тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. В результате его воздействия на востоке Японии, в том числе в столичном регионе, погибли три человека, еще 60 пострадали.
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Катастрофы , Происшествия , Новости регионов
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