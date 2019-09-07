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На Балтике зафиксирован огромный смерч. Видео 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Над Балтикой пронесся огромный смерч
Фото: Twitter
Пилот патрульного самолета Dornier 228-212 береговой охраны Юго-Западной части Финляндии заметил огромный смерч.
Природное явление было зафиксировано в местечке Парайнен около финского острова Атту. Как сообщила береговая охрана, замеченный вблизи архипелага в Балтийском море смерч был высотой 300-400 метров. Его воронка быстро развеялась, затем снова появилась.
«Команда самолета Dornier 228-212 сегодня утром в 10 часов утра сняла в Парайнене впечатляющий смерч», — сказано в сообщении береговой охраны.
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Катастрофы , Балтийское море , Финляндия
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