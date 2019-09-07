Над Балтикой пронесся огромный смерч

Пилот патрульного самолета Dornier 228-212 береговой охраны Юго-Западной части Финляндии заметил огромный смерч.
Природное явление было зафиксировано в местечке Парайнен около финского острова Атту. Как сообщила береговая охрана, замеченный вблизи архипелага в Балтийском море смерч был высотой 300-400 метров. Его воронка быстро развеялась, затем снова появилась.
«Команда самолета Dornier 228-212 сегодня утром в 10 часов утра сняла в Парайнене впечатляющий смерч», — сказано в сообщении береговой охраны.
. @rajaheko valvontalentokone Dornier oli tänä aamuna n. kello 10 matkalla tehtävälle, kun miehistö havaitsi trombin Paraisilla, lähellä Atun saarta. Katso videolta tämän vaikuttavan #luonnonilmiö'n liikkeet! #Trombi #Parainen #rajaleko #valvontalento #sää pic.twitter.com/m5JEX7Qlrc— Merivartiosto — LSMV (@meriraja) 6 сентября 2019 г.