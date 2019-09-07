Утверждены правила возмещения ущерба пострадавшим от ЧС

В России утверждены правила возмещения ущерба домам, пострадавшим от ЧС

Правительство утвердило правила возмещения ущерба жилым помещениям в рамках программы добровольного страхования жилья от ЧС — ураганов, наводнений и пожаров. Постановление, регулирующее этот вопрос, вступает в силу 7 сентября.

4 августа вступил в силу закон, в соответствии с которым регионы должны разработать программы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Согласно закону, для более полного возмещения ущерба будут задействовать федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховщиков. Первыми программы страхования запустят в пилотных регионах, среди которых Санкт-Петербург , Московская, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Омская, Новосибирская область, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский и Пермский край.

Постановление, вступающее в силу 7 сентября, касается жилых помещений, застрахованных в системе добровольного страхования. Это дома, квартиры, иные виды жилья. В постановлении определяется методика определения размера ущерба за счёт страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счёт средств бюджетов разных уровней. Также внесены изменения в Положение о признании помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома — аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В случае если ущерб застрахованному в рамках программы жилому помещению причинён в результате чрезвычайной ситуации, для экспертизы будет создана специальная комиссия. В её состав смогут войти должностные лица координатора программы добровольного страхования жилья от ЧС, представители страховщиков, действующие в интересах страховщиков аварийные комиссары, представители жилищного надзора и органов управление единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Эксперты будут осматривать жильё, при необходимости проводить анализ собранных проб веществ и материалов, определять степень повреждения, формировать выводы о возможности или невозможности восстановления жилого помещения и определять размер подлежащего возмещению ущерба.