Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму установили хронологию крушения прогулочного катера 

РИА Новости + ещё 65 6 часов назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Прогулочный катер опрокинулся и затонул в районе побережья юго-восточного Крыма спустя примерно 20 минут после выхода в открытое море, все пассажиры были без спасательных жилетов, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.
Прогулочный катер «Камелот» днем в четверг перевернулся в море в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа. Поиски пропавшей женщины продолжаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Капитан судна задержан.
"Установлено, что около 12 часов 40 минут маломерное моторное судно «Камелот» вышло из пгт Новый Свет в сторону мыса Карадаг. Около 13 часов близ мыса Толстый, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, все спасенные пассажиры допрошены, в отношении них назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, также допрошены в качестве свидетелей лица, принимавшие участие в проведении спасательных и поисковых мероприятий, истребованы классификационные и разрешительные документы на маломерное судно «Камелот».
Последние новости
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение На дом Эллы Памфиловой совершили нападение Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину
Комментарии
Катастрофы , Черное море , СКР , РИА Новости , Республика Крым , Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности гибели спецназовцев из РФ в Сирии
Раскрыты подробности гибели спецназовцев из РФ в Сирии280
Ткнул 10-15 раз. Памфилова раскрыла подробности нападения
Ткнул 10-15 раз. Памфилова раскрыла подробности нападения1
США отказали России в покупке ракет
США отказали России в покупке ракет7
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой26
Лукашенко потребовал от России «не наклонять» Белоруссию
Лукашенко потребовал от России «не наклонять» Белоруссию195
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение