Ураган «Дориан» на Багамах унес жизни 20 человек 

Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах растет. Погибли 20 человек. Не исключено, что эти цифры будут увеличиваться, поскольку поисковые операции все еще продолжаются, пишет газета The Miami Herald.
Ранее сообщалось о семи погибших. 17 человек лишились жизни на островах Абако, еще трое умерли на острове Большой Багама. «Дориан» уже разрушил около 13 тысяч различных зданий и сооружений. В настоящее время шторм бушует у побережья американского штата Джорджия и движется по направлению к штату Южная Каролина со скоростью 3,5 м/с, скорость ветра превышает 49 м/с.
Ранее сообщалось, что ООН выделит миллион долларов для помощи Багамским островам после урагана «Дориан». Напомним, на побережье острова Абако в северной части Багам ураган обрушился 1 сентября.