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В Приморье вода ушла из всех подтопленных ранее домов 

RT на русском + ещё 1 45 минут назад
В МЧС Приморского края сообщили, что по состоянию на утро 30 августа подтопленных домов в регионе нет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Подтопленных социально-значимых объектов нет. По состоянию на 07:00 (00:00 мск) 30.08.2019 подтопленных домов нет. Вода сошла с 39 домов, остаются подтопленными 132 придомовых территории», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что «все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме».
Ранее сообщалось, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации во всём регионе.
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Катастрофы , Погода , Пожары , Олег Кожемяко , МЧС , Приморский Край
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