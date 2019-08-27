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Землетрясение произошло на Алтае 

News.ru 1 час назад
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
Подземный толчок магнитудой 3 был зафиксирован в 147 километрах от Горно-Алтайска.
Землетрясение зарегистрировано вблизи очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе порядка 15 лет и связанной, вероятно, с процессами горообразования, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Как писал News.ru ранее, землетрясение произошло в Бурятии и в Иркутской области. Серию подземных толчков зарегистрировали на побережье озера Байкал. Первые два из них произошли 23 августа в Иркутской области. Землетрясения случились в горной системе Восточный Саян и в акватории Байкала между устьем реки Анга и дельтой Селенги.
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Катастрофы , РАН , Алтай , Горно-Алтайск
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