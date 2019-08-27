Во Владивостоке из-за ливня на дорогу сошел сель

Сель сошел на улице Ладыгина во Владивостоке из-за мощного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"По нашей информации, на Ладыгина из-за ливня сошел грунт с деревьями. На месте уже оперативно работают бригады муниципального предприятия "Содержание городских территорий". Последствия будут устранены в ближайшее время", — сообщили в мэрии.

Грунт, камни и деревья заняли одну полосу двухполосной дороги. Очевидцы в социальных сетях также сообщают о сходе грунта на улицах в других районах города. Эта информация проверятся. Как сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре, за минувшую ночь во Владивостоке выпало 40 мм осадков.