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Во Владивостоке из-за ливня на дорогу сошел сель 

ТАСС + ещё 5 54 минуты назад
Сель сошел на улице Ладыгина во Владивостоке из-за мощного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
"По нашей информации, на Ладыгина из-за ливня сошел грунт с деревьями. На месте уже оперативно работают бригады муниципального предприятия "Содержание городских территорий". Последствия будут устранены в ближайшее время", — сообщили в мэрии.
Грунт, камни и деревья заняли одну полосу двухполосной дороги. Очевидцы в социальных сетях также сообщают о сходе грунта на улицах в других районах города. Эта информация проверятся. Как сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре, за минувшую ночь во Владивостоке выпало 40 мм осадков.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Владивосток
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