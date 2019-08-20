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Замглавы МАГАТЭ заявил об искажении фактов в сериале «Чернобыль» 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Авторы американо-британского сериала "Чернобыль" чередуют красочные кадры с искажением фактов о числе погибших в аварии на АЭС, заявил в понедельник заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков.
Чудаков в понедельник прибыл с визитом в Узбекистан, где у него состоялись встречи с руководством министерства энергетики страны и агентства "Узатом".
"В Чернобыле погибли 28 человек — оперативный состав и пожарные, еще несколько десятков — спорно. А не те тысячи, которые нам показывают в голливудском фильме про Чернобыль", — заявил Чудаков, выступая в информационном центре агентства "Узатом".
По его словам, в сериале надерганы красивые картинки, "но, как обычно, делается антисоветский вывод о том, что сотни тысяч людей поражены".
"На самом деле, у меня глубокое убеждение, что за всеми этими антиядерными выступлениями стоят углеродные источники энергии, которые отлично понимают, что похоронит их будущее только атомная энергетика", — добавил Чудаков.
Мини-сериал "Чернобыль" повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , Михаил Чудаков , МАГАТЭ , Минэнерго , Чернобыль
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