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В переговорах диспетчера и пилота A321 нашли странности 

Ura.Ru 16 минут назад
Фото: URA.RU
В переговорах диспетчера и пилота лайнера А321 «Уральских авиалиний», сумевших посадить самолет в кукурузное поле после отказа двух двигателей, нашли странности. На них указал президент «Шереметьевского профсоюза летного состава» Игорь Дельдюжов.
Дельдюжова удивило то, что диспетчер спросил у пилота лайнера об их местонахождении, в то время как этот сотрудник должен видеть взлетающий самолет.
«Немножко покоробило: «Какая у вас высота?» — «Да мы уже сели»», — передает телеканал 360 слова эксперта.
Подлинность расшифровки переговоров в «Уральских авиалиниях» ни подтвердили, ни опровергли.
Ранее Международный авиационный комитет расшифровал записи черных ящиков с экстренно севшего самолета, напоминает агентство Nation News. Судя по записям, пилоты лайнера сообщили об отказе двигателей практически сразу после взлета, а диспетчеры несколько раз предупреждали их о перелетных птицах.
ЧП с самолетом «Уральских авиалиний», который направлялся из подмосковного Жуковского в Симферополь, произошел 15 августа. Причиной стало столкновение с чайками, которые попали в воздухозаборники, после чего отказали двигатели машины. Командир судна Дамир Юсупов принял решение посадить лайнер в кукурузном поле. Все пассажиры и члены экипажа остались живы.
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Комментарии2
Катастрофы , Происшествия , Игорь Дельдюжов , Уральские авиалинии , Межгосударственный авиационный комитет , Телеканал "360° Подмосковье"
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