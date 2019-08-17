Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 2 тысяч людей оказались в зонах подтопления в Уссурийске 

RT на русском + ещё 1 33 минуты назад
Фото: ТАСС
2718 жителей Уссурийского городского округа попали в зоны подтопления из-за продолжающегося в Приморье паводка.
«В зонах подтопления Уссурийского городского округа находятся 16 домов, 169 придомовых участков, а также 456 га сельскохозяйственных угодий», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.
Отмечается, что за минувшие сутки в городе выпало 38 мм осадков, продолжается наполнение рек.
Также сообщается, что из-за переливов через дорожное полотно прервано транспортное сообщение с некоторыми селами округа.
Ранее сообщалось, что в Приморье затопило три участка дорог.
RT на русском: последние новости
Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321 В красноярском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП под Ачинском
Катастрофы , Уссурийск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные случайно запустили ракету в Крыму20
Новый стимул: Россиянам могут прибавить выходной29
Минздрав объяснил идею о запрете чипсов и газировки30
В Польше нашли средство «устрашения» России62
Куда и как жаловаться на коллекторов3
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:57
Жертвой масла стал второй россиянин
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире Армия
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение