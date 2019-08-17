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Погода на Сахалине: Тайфун «Кроса» ударил по Сахалину 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: twitter.com
В результате воздействия тайфуна "Кроса" на Сахалине остались без электроснабжения девять населенных пунктов, в которых проживают около 7 тысяч человек.
В ночь на субботу основной удар стихии пришелся на западное побережье острова. По прогнозу синоптиков, в субботу, 17 августа дожди, местами сильные ожидаются на территории Курильского и Южно-Курильского районов Сахалинской области. К реагированию на последствия возможных опасных и неблагоприятных природных явлений готовы силы и средства МЧС,
Населению региона рекомендовано без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку, охоту, остерегаться обрыва электрических проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Туристические группы просят переждать непогоду в подготовленных для этого местах, сообщает ТАСС.
Сейчас мощные тайфуны "Кроса" и "Лекима" продолжают оказывать влияние на погоду на юге Дальнего Востока. Наиболее сильный удар стихия нанесла по Приморскому и Хабаровскому краям. Так, в девяти районах Приморья из-за паводка нарушено транспортное сообщение, в Хабаровском крае подтопления зафиксированы в двух городах и 18 селах.
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Катастрофы , Погода , МЧС , ИТАР-ТАСС , Сахалинская Область
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