Житель Подмосковья рассказал, как боролся со свалкой в Жуковском

Житель города Жуковский Евгений Илатовский в 2012 году подавал в суд иск с требованием запретить деятельность оператора по вывозу мусора вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома ЛИИ имени Громова (с 2016 года используется в том числе новым международным аэропортом "Жуковский").

Истец заявлял, что на двух принадлежащих ООО "Экосервис" участках сортировались бытовые отходы, и требовал запретить эту деятельность. По его мнению, такие объекты привлекают птиц и, поскольку участок расположен в двух километрах от ВПП, это может привести к их столкновению с воздушными судами, что может угрожать жизни и здоровью людей.

В администрации Жуковского заявили, что в иске следует отказать. В свою очередь, представитель ЛИИ требования Илатовского поддержала.

Ответчик пояснил, что одним из видов его деятельности является деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов, на что есть лицензия. В то же время эта земля отведена ему под строительство ангаров для грузовиков, и мусор был лишь ранее на одном из участков, до его покупки, а на момент слушания дела отходов там уже нет.

Суд установил, что каких-либо нарушений ответчиком, в том числе влияющих на безопасность воздушного движения, не найдено, а ранее выявленные нарушения устранены. Прокуратура города не усмотрела оснований для внеплановой проверки в отношении "Экосервиса". Суд при выезде на место не обнаружил на этих участках мусора и птиц над ним.

На основании этого Жуковский горсуд Московской области 14 февраля 2012 года в иске отказал.

"Я пытался запретить через суд размещать отходы вблизи аэропорта. Если бы суд закрыл эту помойную лавочку, то катастрофы с А-321 могло бы и не быть", — рассказал Илатовский на страницах блога эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

Илатовский представил видео, где запечатлены кучи мусора на огороженном забором участке, над которыми роятся многочисленные чайки. Также в кадре работают мусоровозы, в том числе машины с надписью "Экосервис".

Аварийная посадка А321

Самолет А321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту утром в четверг выполнял рейс из Москвы в Симферополь.

Сразу после взлета в двигатели воздушного судна попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок. Пилоты приняли решение экстренно сесть недалеко от деревни Рыбинское в кукурузном поле. Аэробус благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. 75 человек, в том числе 19 детей, обратились за медпомощью.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сформирована специальная комиссия для расследования.

Владимир Путин в пятницу присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Незаконная свалка

После авиаинцидента Росприроднадзор сообщил, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора. Объект расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 50:23:0000000:1183 и 50:23:0000000:1184. Кроме того, вблизи аэропорта работает станция перегрузки мусора компании "Экосервис".