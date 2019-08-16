«Чудо спасло»: что россияне говорят об инциденте с самолетом A321

82% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что благополучная посадка самолета A321 — чудо.

10% респондентов не видят в данной посадке ничего необычного. По их мнению, профессиональный пилот и должен был посадить самолет.

А 8% опрошенных знают не все подробности произошедшего.

Всего в опросе приняли участие 8 832 человека.

Инцидент с «Аэробусом А321» в Московской области — чудо, пишут западные СМИ. Утром самолет Уральских авиалиний , летевший в Симферополь, совершил аварийную посадку в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский — на кукурузное поле.

Экипаж был вынужден сделать это из-за отказа обоих двигателей и возгорания одного из них по причине попадания туда стаи птиц. Согласно последним официальным данным, пострадали 55 человек.

«Чудо на кукурузном поле», — описал произошедшее автор британского таблоида Daily Mail.