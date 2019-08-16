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«Чудо спасло»: что россияне говорят об инциденте с самолетом A321 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
82% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что благополучная посадка самолета A321 — чудо.
10% респондентов не видят в данной посадке ничего необычного. По их мнению, профессиональный пилот и должен был посадить самолет.
А 8% опрошенных знают не все подробности произошедшего.
Всего в опросе приняли участие 8 832 человека.
Инцидент с «Аэробусом А321» в Московской области — чудо, пишут западные СМИ. Утром самолет Уральских авиалиний, летевший в Симферополь, совершил аварийную посадку в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский — на кукурузное поле.
Экипаж был вынужден сделать это из-за отказа обоих двигателей и возгорания одного из них по причине попадания туда стаи птиц. Согласно последним официальным данным, пострадали 55 человек.
«Чудо на кукурузном поле», — описал произошедшее автор британского таблоида Daily Mail.
Катастрофы , Уральские авиалинии
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