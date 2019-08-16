Под оползнем в Китае пропали 17 человек

Не менее 17 человек считаются пропавшими без вести в уезде Ганьло Ляншань-Ийского автономного округа, расположенного на юго-западе провинции Сычуань. Причиной стал сход оползня. Об этом сообщило издание China Daily.

Оползень сошел 14 августа в 12:44 по местному времени. Участок железной дороги между административным центром Сычуани Чэнду и административным центром провинции Юньнань Куньмин был разрушен. На него упала часть горной породы.

По данным издания, глыбы камня обрушились на участок путей длиной примерно 70 метров. По стечению обстоятельств, там проводились ремонтные работы. Под завалами оказались несколько десятков сотрудников технического персонала. Спасатели достали 11 живых людей.

На месте ЧП работают около 400 спасателей. Привлечено 14 единиц техники. Поиски тех, кто был объявлен пропавшими без вести, продолжаются.