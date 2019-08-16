Росавиация: черные ящики аварийного лайнера будут расшифрованы за три дня

Защиту аэродрома от птиц после ЧП в Жуковском сделают более надёжной. Об этом в эфире нашего канала заявил глава Росавиации Александр Нерадько . Также он рассказал, сколько нужно времени, чтобы расшифровать чёрные ящики аварийного аэробуса.

"Воздушное судно не подвергалось возгоранию, поэтому расшифровка и анализ самописцев займет кратчайшее время. Думаю, что в течение трех дней расшифровка будет завершена", — заявил Александр Нерадько телеканалу "Россия 24".

По его словам, НИИ имени Громова, в ведении которого находится аэродром, примет дополнительные меры по обеспечению орнитологической безопасности.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. На взлете самолет столкнулся со стаей чаек. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

В прямом эфире программы "60 минут" глава Росавиации Александр Нерадько напомнил, что аналогичная ситуация была при взлете аэробуса A320 из Нью-Йорка в 2009 году. Тогда лайнер столкнулся со стаей канадских гусей. Двигатели отказали, и пилот посадил самолет на воду Гудзона.