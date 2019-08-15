Блогеры восхитились пилотами севшего в поле рядом с Жуковским самолета

Пользователи соцсетей благодарят пилотов самолета А321 « Уральских авиалиний », которые успешно совершили экстренную посадку в кукурузном поле возле аэропорта Жуковский.

Лайнером управляли командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин.

«Стальные нервы, конечно, у этих пилотов. И выдержка. И профессионализм. Посадить без шасси, «на брюхо» так, что не разрушился фюзеляж, и не было возгорания. И это невозмутимое и спокойное «идём правее на солнце», как будто они только что не совершили чудо. Парни настоящие герои. Тут и добавить нечего», — написал журналист Андрей Медведев в Telegram.

В свою очередь главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян особенно выделила одного из пилотов.

«В моем личном рейтинге прекрасных мужчин сегодня побеждает Дамир Юсупов», — написала она в Telegram.

На странице губернатора Свердловской области в Instagram, где он называет имена членов экипажа, пользователи оставили более 100 благодарственных комментариев.

«Нужно наградить ребят за их высокий уровень профессионализма. Горжусь своими земляками!», — отмечает один из пользователей.

«Герои России. Большое спасибо что спасли столько жизней молодцы!», — пишет другой.

«Страшное позади! Экипажу низкий поклон! Невозможно представить, что испытали люди. Для них это второй День рождения!» — указал пользователь.

«Девочки, любое чудо — это результат чьего-то труда. В случае утренней посадки самолета в чистом поле, двух отличных пилотов. Спасибо им большое за их работу», — пишут пользователи Telegram-канала.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram также опубликовал пост, в котором благодарит пилотов.

«КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин! Вы просто Герои и Короли! Спасибо, парни! И чуваку, который кукурузу посеял, тоже спасибо! Всем жизнь!» — пишет Губерниев.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.