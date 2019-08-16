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Тайфун «Кроса» принёс в Приморье месячную норму дождей 

News.ru + ещё 15 2 часа назад
Фото: News.ru
Тайфун «Кроса» только за одну ночь принёс в Приморье 70% всех меячных осадков. Дождь лил и 15, и 16 августа.
Им была присвоена категория опасного метеорологического явления. В Хасанском районе прошёл дождь с общим количеством 125 мм, сообщает Гидромет.
Шторм сместится по более восточной траектории и уйдёт на запад к японскому острову Хоккайдо. В восточных районах Приморья он вызовет сильные и кратковременные дожди.
Ранее News.ru сообщал, что власти Японии призвали к эвакуации 580 тысяч человек на западе страны из-за пришедшего в регион тайфуна «Кроса». Уровень угрозы поднят до четырёх из пяти возможных, отменены около 700 рейсов в западную Японию, приостановлено движение на некоторых железнодорожных маршрутах.
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Катастрофы , Азия , Погода
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