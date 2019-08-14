Погода: К Хабаровску приблизился гребень паводка

По словам главы региона, уровень воды достиг отметки выше неблагоприятного явления, а у села Елабуга, расположенного в 90 километрах от Хабаровска — категории опасного явления. В настоящее время на территории Хабаровского края сохраняется режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщает ТАСС.