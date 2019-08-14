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Погода: К Хабаровску приблизился гребень паводка 

Вести.Ru + ещё 31 52 минуты назад
Фото: Twitter
В ходе прошедшего под председательством главы МЧС России Евгения Зинчева совещания губернатор Хабаровского края Сергей Зиничев сообщил, что по состоянию на среду, 14 августа, гребень амурского паводка подходит к Хабаровску.
По словам главы региона, уровень воды достиг отметки выше неблагоприятного явления, а у села Елабуга, расположенного в 90 километрах от Хабаровска — категории опасного явления. В настоящее время на территории Хабаровского края сохраняется режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщает ТАСС.
Также Сергей Фургал сообщил, что при худшем сценарии развития паводковой ситуации в крае в зоне подтопления могут оказаться 115 населенных пунктов с населением 18 тысяч 468 человек, передает "Интерфакс". При необходимости планируется разместить людей из попавших в зону паводка районов в 134 пунктах временного размещения общей вместимостью более 15 тысяч человек. Правительство Хабаровского края принимает участие в комплексе мероприятий по минимизации последствий паводка, обеспечена полная мобилизация сил и средств.
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Катастрофы , Погода , Сергей Фургал , МЧС , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Хабаровск , Хабаровский Край
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